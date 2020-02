Bayer Leverkusen vence antes da receção ao FC Porto

O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa, venceu este sábado na deslocação ao terreno do Union Berlin, por 2-3, em partida da 22.ª jornada da Bundelisga.





O oponente dos dragões viu-se a perder logo aos sete minutos, com um golo de Gentner, mas chegou ao empate ainda antes do intervalo, através de Kai Havertz (22'), uma das maiores promessas do futebol alemão.Na 2.ª parte, o B. Leverkusen deu a volta ao resultado, com Moussa Diaby a fazer o 1-2, ao minuto 83. Mas, a equipa da casa não deitou a toalha ao chão e aos 87', Marius Bulter empatou a partida a dois. No entanto, já aos 90+4', Karim Bellarabi, fez o 2-3 e garantiu os três pontos para o Bayer Leverkusen, antes da receção ao FC Porto nesta quinta-feira, colocando a equipa no 4.º posto da liga alemã, de forma provisória.