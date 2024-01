Bayern acelera e vence corrida pelo talentoso Kusi-Asare

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bayern Munique garantiu a contratação do jovem talento sueco Jonah Kusi-Asare. O jogador de apenas 16 anos, atualmente ao serviço do AIK, estava a ser seguido com insistência por Manchester United e Chelsea, mas os bávaros conseguiram acelerar em cima da meta e resgatar o avançado.

Recorde-se que Kusi-Asare foi o jogador mais jovem a estrear-se pelo AIK, com 16 anos e um mês, em agosto de 2023, no duelo com o Varbergs. De lá para cá alinhou em mais outros dois encontros, tendo um total de 62 minutos disputados.

Ao serviço da seleção despertou muito interesse depois de assinar um hat-trick na estreia pelos sub-17 da Suécia, na vitória por 3-2 frente à Moldávia.

O objetivo do Bayern passa por colocar o jogador na equipa B, de forma a ganhar experiência e integrar-se na filosofia tática do clube.