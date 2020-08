Bayern deixa nova provocação ao Barcelona no lançamento do jogo com o Lyon

O Bayern Munique, na sua conta oficial de Twitter em castelhano, lançou o jogo com o Lyon, das meias-finais da Liga dos Campeões, com uma clara provocação ao Barcelona.





"Esta noite, voltamos ao vermelho frente ao Lyon", escreveram os bávaros, em mensagem partilhada naquela rede social publicada em conjunto com uma imagem da camisola 8 de Javi Martínez, precisamente o número de golos marcados pelo Bayern ao Barcelona, no jogo dos quartos de final da Champions, no estádio da Luz.Os adeptos do Barcelona invadiram o Twitter do Bayern e condenaram a atitude.