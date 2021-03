Bayern deu dois de avanço ao Dortmund e virou o jogo na reta final: veja os golos

As partidas entre Bayern Munique e Borussia Dortmund são tradicionalmente emotivas e com muitos golos. E o 'Der Klassiker' deste sábado, a contar para a 24.ª jornada da Bundesliga, não foi exceção.





Os bávaros venceram ( 4-2 ) com uma reviravolta que ficou consumada nos minutos finais, mas quatro dos seis golos foram marcados logo na primeira parte. O Dortmund abriu uma vantagem de dois golos, em apenas nove minutos, graças a um bis de Erling Haaland, mas os bávaros responderam pelo inevitável Lewandowski, que também marcou por duas vezes e ao intervalo a partida já estava empatada. Na 2.ª parte a emoção só chegou perto do fim. Primeiro foi Goretzka, aos 88', a colocar o Bayer na frente. Pouco depois Lewandowski chegou ao hat-trick e fechou as contas em Munique.