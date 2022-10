Bayern, Dortmund e Union Berlim seguem em frente na Taça da Alemanha

O Bayern Munique, o Borussia Dortmund e o Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, seguiram esta quarta-feira em frente na Taça da Alemanha, ao vencerem os seus jogos na segunda ronda desta competição.

Com Diogo Leite no 'onze', a formação da capital não teve dificuldades em levar de vencida um adversário 'secundário', o Heidenheim, por 2-0, no penúltimo jogo antes de receber o Braga, em 27 de outubro.

À mesma hora, e num encontro entre dois emblemas da Bundesliga, o campeão alemão Bayern Munique começou a perder no reduto do Augsburgo, mas deu a volta para triunfar por 5-2, enquanto o Estugarda, com Tiago Tomás titular, goleou por 6-0 o Arminia Bielefeld, com Guilherme Ramos em campo pelo emblema do segundo escalão a partir dos 59 minutos.

Antes, o Borussia Dortmund, com Raphaël Guerreiro totalista, foi vencer no reduto do 'secundário' Hannover 96, por 2-0, imitando o Friburgo, que eliminou, no prolongamento, o St. Pauli.

A única surpresa do dia pertenceu ao Paderborn, da Bundesliga2, que levou o Werder Bremen empatado a 2 golos ao desempate nos penáltis, em que se impôs aos primodivisionários.

O Düsseldorf venceu por 3-0 em casa do Regensburg, seguindo em frente, enquanto o Sandhausen precisou do desempate por grandes penalidades para afastar o Karlsruhe.