Bayern mantém confiança em Flick

Depois de um bom arranque no comando do Bayern, com quatro vitórias seguidas em todas as provas, Hans-Dieter Flick mostrou fragilidades ao perder dois encontros na liga, mas o treinador mantém a confiança do clube. A derrota dos bávaros em Mönchengladbach conduziu o Bayern para o 7º lugar e colocou em causa a posição de Flick. a imprensa alemã garante que a direção quer dar nova oportunidade ao alemão, solução interna depois do despedimento de Kovac. De resto, Rummenigge, CEO do Bayern, já tinha afirmado que Flick manter-se-ia no banco pelo menos até à paragem de inverno. Ainda assim, a imprensa aponta alguns nomes para a sucessão: Nagelsmann (RB Leipzig) é o favorito, mas também Guardiola, cujo agente admitiu recentemente que um regresso do técnico ao Bayern não era impossível.

Entretanto, o U. Berlim venceu (2-0) o Colónia e tornou-se a terceira equipa recém-promovida à Bundesliga a conseguir quatro triunfos seguidos sem sofrer golos.