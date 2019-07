Bayern Munique altera agenda por causa de Leroy Sané

O interesse do Bayern Munique em Leroy Sané não é de agora e, depois do extremo ter negado renovar contrato com o Manchester City há quem acredite que o negócio com o clube bávaro estará por dias. O técnico do Bayern Munique Nico Kovac já afirmou estar confiante na contratação do internacional alemão de 23 anos e de acordo com o 'Bild' o clube até alterou a data da foto oficial da temporada 2019/2020 por causa de Sané.A publicação germânica refere que o Bayern Munique realiza tradicionalmente, a sessão de fotografias da nova época nos últimos dias da pré-temporada, no entanto, este ano, o clube decidiu atrasar a sessão para o inicio de setembro, de forma a poder contar com Sané.Recorde-se que os citizens pedem 100 milhões pelo passe de Leroy Sané verba que os bávaros mostram alguma relutância em desembolsar.Também Guardiola já abordou o tema: "O clube fez-lhe uma proposta e a nossa vontade é que fique connosco. Queremos gente feliz aqui. Vamos ajudá-lo da melhor maneira possível, mas já disse umas 10 vezes ao clube que só quero cá gente que esteja contente, caso contrário que vão embora ."