Bayern Munique-Bochum, 7-0: Muda aos quatro e acaba aos sete Bávaros entram no espírito do ‘Oktoberfest’ e deixam Bochum no tapete (7-0). Que ‘bebedeira’!





MATADORES. Kimmich bisou e Lewandowski marcou mais um

• Foto: reuters