Bayern Munique confirma saída de Franck Ribéry

O Bayern Munique confirmou este domingo que Franck Ribéry vai deixar o clube no final da temporada, ao fim de 12 anos ao serviço dos bávaros."Franck Ribéry não vai renovar o seu contrato, que termina a 30 de junho, e tal como Arjen Robben vai deixar o Bayern no verão", pode ler-se no comunicado divulgado no site do clube."Foi um sonho tornado realidade a chegada ao Bayern. Não vai ser fácil dizer adeus, mas nunca nos poderemos esquecer do que alcançámos juntos. Ganhámos tanto - mais de 20 títulos", afirmou Ribéry que terá um jogo de homenagem, também dedicado a Robben, em 2020.Já Karl-Heinz Rummenigge, presidente do conselho diretivo do Bayern, elogiou o trabalho dos dois jogadores que dizem agora adeus. "Franck e Arjen são grandes jogadores. O Bayern deve muito aos dois e vamos dar-lhe um maravilhoso e emotivo adeus. Ajudaram a dar forma à década de maior sucesso do Bayern com futebol fantástico".