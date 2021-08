Bayern Munique derrota Borussia Dortmund e conquista nona Supertaça da história

O Bayern Munique bateu esta terça-feira o Borussia Dortmund, por 3-1, no Signal Iduna Park, e conquistou a nona Supertaça alemã da história do clube, que revalida assim o título conquistado na última temporada... também diante dos aurinegros.





O primeiro golo do encontro foi apontado pelo inevitável Robert Lewandowski (41'), com uma cabeçada fulminante à entrada da grande área do Borussia Dortmund, que iria assim para o intervalo em desvantagem no marcador.Logo a abrir o segundo tempo, Thomas Müller aumentou a vantagem para os bávaros, distância essa que foi prontamente reduzida por Marco Reus, aos 64 minutos.Antes do final, Robert Lewandowski viria a marcar outra vez (74') e oferecer, assim, a nona Supertaça alemã ao palmarés do Bayern Munique.Antes do apito inicial, houve tempo para, lenda do futebol alemão, que morreu no último domingo.