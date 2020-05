Bayern Munique doa 460 mil euros aos clubes amadores e associação da Baviera

O Bayern Munique fez uma doação de 460 mil euros às 18 equipas amadoras da liga regional de futebol da Baviera e à associação do mesmo estado alemão (BFV), foi hoje anunciado.

Os clubes vão receber 20 mil euros cada e a associação 100 mil.

A verba resulta de uma iniciativa através da qual os adeptos com ingressos anuais pré-comprados para os jogos em casa puderam optar pelo seu reembolso ou por endossar o valor ao fundo 'Bayern Ajuda'.

"Com esta ação, queremos apoiar os clubes da liga regional nos tempos difíceis do novo coronavírus. A associação faz um ótimo trabalho social e nós também queremos ajudá-la", disse o presidente do 'Bayern Ajuda', Klaus Höpfner.

Klaus Höpfner, que agradeceu aos adeptos do Bayern Munique, recordou que "em muitos locais a situação está difícil", devida à pandemia de covid-19, e esta iniciativa visa "ajudar a manter as estruturas da vida desportiva" alemã.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.