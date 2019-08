Bayern Munique esmaga por 23-0 e Renato Sanches até bisou

O Bayern Munique continua a pré-temporada na Alemanha depois de já ter perdido o primeiro jogo oficial, a Supertaça alemã ante o Borussia Dortmund (2-0). Desta feita a vítima foi o FC Rottach-Egern, dos distritais germânicos, que foi goleado sem apelo nem agravo por claros 23-0!





O internacional português Renato Sanches foi um dos destaques numa partida em que foi titular. O médio formado no Benfica marcando dois golos, aos 6 e aos 20 minutos.Tolisso destacou-se com quatro golos no particular em que houve quatro jogadores a bisar: Goretzka, Lewandowski, Wriedt e Thomas Müller.