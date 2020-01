Bayern Munique goleia Hertha e sobe ao segundo lugar na Alemanha

O Bayern Munique foi este domingo a casa do Hertha Berlim golear por 4-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga alemã, e assumiu o segundo posto da tabela classificativa.

Foi preciso esperar uma hora para ver golos na capital alemã, mas uma jogada coletiva da formação de Munique acabou por quebrar a resistência dos anfitriões, com Thomas Muller a finalizar aos 60, após um último passe do croata Perisic.

Aos 73, o polaco Lewandowski fez o 20.º golo na 'Bundesliga' esta temporada, e o 31.º em todas as competições de clubes, na conversão de um penálti, e, dois minutos depois, foi a vez do espanhol Thiago Alcântara apontar o terceiro.

O resultado final ficou definido com os protagonistas do primeiro golo a inverterem papéis, num cruzamento de Muller para a finalização do extremo croata.

Os bávaros são agora os mais próximos perseguidores do líder Leipzig, que no sábado venceu o União Berlim por 3-1, ultrapassando o Borussia Mönchengladbach, que perdeu por 2-0 na visita ao Schalke 04.

O Bayern chegou aos 36 pontos, a quatro do primeiro lugar e com mais um do que o terceiro classificado, enquanto Schalke 04 e o Borussia Dortmund, que sábado venceu por 5-3 na casa do Augsburgo, estão empatados no quarto posto com 33.

Ainda hoje, pelas 17 horas, o Bayer Leverkusen, adversário do Benfica na Liga Europa, visita o lanterna-vermelha Paderborn, em busca de segurar o sexto lugar, após a vitória de sábado do Friburgo frente ao Mainz (2-1).