Bayern Munique já escolheu substituto para Renato Sanches

Com a saída de Renato Sanches para o Lille, o Bayern Munique vê-se obrigado a encontrar um outro médio para suprir o espaço deixado pelo português e, segundo o 'AS', o alvo já está definido. Trata-se de Marc Roca, um médio de 24 anos atualmente vinculado ao Espanyol, que curiosamente no final da temporada passada chegou a estar na mira do Benfica.





De acordo com o 'AS', o interesse do Bayern Munique até nem é uma novidade, já que no início do mercado de verão os alemães tentaram a sua contratação - algo que não conseguiram em face das elevadas exigências dos catalães, que pediam uma verba a rondar os 40 milhões de euros. Agora, e com dinheiro em caixa precisamente pela saída do português, os bávaros prometem voltar à carga, ainda que a oferta se deva ficar pelos 30 milhões, aos quais deverão acrescentar ainda uma verba adicional em variáveis.