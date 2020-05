Bayern Munique não acionou opção de compra de Coutinho e vai devolvê-lo ao Barcelona

Karl Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, confirmou em declarações ao 'Der Spiegel' que a data para acionar a compra do passe de Philippe Coutinho já expirou. O jogador brasileiro encontra-se emprestado pelo Barcelona e tem agora futuro incerto.





"A opção já expirou e não a exercemos. Agora temos de fazer a planificação do plantel para a próxima época e logo veremos se o jogador ainda pode ter um papel a desempenhar connosco ou não", disse o líder do clube bávaro.Coutinho não convenceu em Munique e o mais provável é que regresse a Barcelona, à procura de uma oportunidade no plantel ou de uma nova saída.Mas Rummenigge não fechou completamente a porta ao brasileiro e eventualmente tentará convencer o Barcelona a baixar a cláusula, que estava nos 120 milhões de euros.Na Alemanha o brasileiro, que está lesionado, fez 32 jogos, tendo marcado 9 golos e feito 8 assistências.