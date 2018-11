Bayern Munique não vai exercer cláusula por James

O Bayern Munique não irá exercer a cláusula de opção que tem sobre James Rodríguez, segundo adianta a revista alemã 'Kicker'. De acordo com a mesma publicação, a decisão dos bávaros terá a ver com os recentes episódios protagonizados entre o colombiano e o treinador Niko Kovac, que levou ao azedar da relação entre ambos, mas também com a alegada falta de empenho do jogador dos treinos, algo que agasta a equipa técnica e a direção.Refira-se que, segundo a 'Kicker', o Bayern Munique terá planeado gastar 200 milhões de euros na renovação do seu plantel na próxima temporada, mas neste orçamento não há espaço para James Rodríguez, que desta forma terá de voltar a Madrid no final da temporada, para cumprir os dois anos de contrato que lhe restam no Real.Com 11 jogos e apenas 3 golos, o ex-jogador do FC Porto tem estado longe do seu momento de forma mais alto, não tendo disputado os últimos dois jogos do Bayern Munique a contar para a Liga dos Campeões (Ajax e AEK, respetivamente).