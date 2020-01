Bayern Munique 'segura' Hans Flick até final da época

O alemão Hans Flick vai manter-se no comando técnico do Bayern Munique pelo menos até ao final da época, anunciou este domingo o clube da Liga alemã.

"O Bayern e Hans Flick chegaram a acordo para que este permaneça como treinador principal pelo menos até ao final da época", indicaram os bávaros em comunicado, precisando que "uma prolongação de contrato além dessa data é uma opção viável" para os campeões alemães em título.

O alemão, de 54 anos, era o treinador interino do Bayern Munique desde 3 de novembro, quando o clube dispensou o croata Nico Kovac, um dia depois da goleada sofrida frente ao Eintracht Frankurt (5-1), na Liga alemã de futebol.

Kovac, de 48 anos, estava a cumprir a sua segunda temporada no emblema de Munique e, na última época, conquistou o campeonato e a Taça da Alemanha.

"O Hansi merece a nossa confiança. Estou convencido de que podemos atingir os nossos objetivos desportivos com ele, seja a Bundesliga ou a Liga dos Campeões", sustentou o diretor desportivo, Hasan Salihamidzic, citado na nota.

Desde que assumiu o comando técnico do Bayern Munique, o antigo adjunto de Kovac somou oito vitórias e apenas duas derrotas.

O anúncio do novo vínculo de Flick acontece um dia depois de os heptacampeões alemães terem vencido o Wolfsburgo por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da Bundesliga, e de se terem aproximado do segundo lugar do campeonato.

Os bávaros somam 33 pontos, menos quatro do que o líder Leipzig, e menos dois do que o segundo classificado, o Borussia Mönchengladbach.