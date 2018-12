Bayern Munique vence e isola-se no segundo lugar da Bundesliga

O Bayern Munique ascendeu este sábado ao segundo lugar isolado da liga alemã, por troca com o Borussia Moenchengladbach, depois de vencer o Eintracht Frankfurt por 3-0, em jogo da 17.ª jornada da prova.Dois golos de Frank Ribery, aos 35 e 79 minutos, e um tento de Rafinha (89) garantiram o triunfo dos bávaros, sobre o Eintracht Frankfurt, que não pôde contar com os portugueses Francisco Geraldes e Gonçalo Paciência, ambos lesionados.A vitória permitiu ao hexacampeão germânico ascender ao segundo lugar isolado, por troca com o Borussia Moenchengladbach, que na sexta-feira perdeu por 2-1 com o líder Borussia Dortmund.O Bayern, que não contou com Renato Sanches, a cumprir castigo, segue com 36 pontos, mais três do que o terceiro classificado, e a seis do Dortmund.