Bayern tira o azul do equipamento depois de protestos dos adeptos

O Bayern Munique anunciou no seu site oficial que deixará de utilizar a cor azul no equipamento principal, depois dos protestos dos seus adeptos. Na sequência de reuniões entre a direção do clube onde atua Renato Sanches e representantes de organizações de adeptos para discutir o tema das cores dos equipamentos, chegou-se a esta conclusão, que irá promover alterações principalmente nos calções.Jörg Wacker, o responsável pela área de internacionalização e estratégia do Bayern, explicou que apenas o vermelho e o branco irão ser usados no equipamento principal em encontros oficiais, deixando de lado o azul nos calções, assim como a lista da mesma cor no final de cada manga das camisolas."Para os adeptos, os equipamentos representam uma importante forma de identidade do clube. No futuro, apenas as cores tradicionais, vermelho e branco, serão usadas em encontros oficiais - ou seja, a camisola, calções e meias do equipamento principal. Continuaremos em contacto com os representantes dos adeptos no que toca a este tema", pode ler-se no comunicado.