Beckenbauer debilitado

Depois de o próprio Franz Beckenbauer ter admitido durante o verão que estava com alguns problemas de saúde, o seu filho Joel confessou que a lenda do futebol alemão encontra-se bastante debilitada. "Ele não está bem. Portanto, eu gostaria de passar mais tempo em casa com ele e com toda a família", referiu o jovem, de 19 anos, à margem de um torneio de golfe de âmbito solidário organizado pela Fundação Beckenbauer.

O antigo jogador, de 74 anos, já sofreu um enfarte do miocárdio e tem um problema na artéria da retina que causou a perda quase total da visão de um olho, tal como o próprio tinha revelado há meses.

Joel, que já tinha adiado os estudos precisamente por causa da saúde do seu pai, deixou ainda mais detalhes, salientando que a família tem procurado ser um forte apoio. "Às vezes ele sente-se melhor. Noutras, está menos bem. Mas é por isso que estamos em casa. Tentamos estar lá para ele o máximo possível. Isso funciona muito bem. Damos apoio sempre que podemos", frisou.