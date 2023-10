Bierhoff muda para a... NFL

Dez meses depois de ter deixado o cargo de diretor geral da Federação Alemã de Futebol (DFB) na sequência do fiasco no Mundial do Qatar, Oliver Bierhoff está de volta ao trabalho. Mas o antigo avançado germânico, de 55 anos, mudou de desporto: foi anunciado ontem como conselheiro dos New England Patriots, uma das principais equipas da NFL, liga profissional de futebol americano. Bierhoff vai assumir responsabilidades nas atividades de expansão dos Patriots na Alemanha, Áustria e Suíça. "O futebol americano é um grande desporto e o melhor entretenimento", justificou o dirigente, que contribuirá com a sua experiência na "criação de estruturas profissionais e conhecimentos do sector", especialmente nas áreas do marketing, gestão de marcas e desenvolvimento de negócios.