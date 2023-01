Bis de Szoboszlai coloca RB Leipzig a um ponto do líder Bayern Munique

Dois golos do futebolista Dominik Szoboszlai permitiram esta sexta-feira ao RB Leipzig vencer na receção ao Estugarda (2-1), no arranque da 18.ª jornada da Liga alemã, e, consequentemente, ficar a um ponto do líder Bayern de Munique.



Com o internacional português André Silva no onze dos anfitriões, foi o médio húngaro a resolver a partida, com dois tentos apontados aos 25 e 49 minutos, o segundo servido pelo antigo jogador do FC Porto.

O Estugarda, sem o avançado luso Tiago Tomás, lesionado, ainda encurtou distâncias da marca do castigo máximo, por intermédio de Fuhrich, aos 68.

Com este triunfo, o Leipzig passa a somar 35 pontos, contra os 36 dos bávaros, que recebem no sábado o Eintracht Frankfurt (quarto classificado), com os mesmos 31 pontos do Borussia Dortmund (quinto).

O último lugar do pódio é ocupado pelo Union Berlim, com 33.