Boateng e Goretzka à 'chapada' no treino do Bayern Munique

O jornal alemão 'Bild' dá esta quarta-feira amplo destaque a um suposto desentendimento grave no treino do Bayern Munique, com Jerome Boateng e Leon Goretzka a chegarem mesmo a vias de facto na sequência de um lance mais 'quentinho' no decurso de um jogo-treino esta tarde realizado.





Ver esta publicação no Instagram ++++BREAKING NEWS++++ #FußballistEmotion #AlleMalEntspannen #miasanfamily ?? @jeromeboateng Uma publicação partilhada por Leon Goretzka (@leon_goretzka) a 29 de Jan, 2020 às 7:37 PST

De acordo com a informação adiantada, Boateng terá perdido a cabeça após uma entrada mais dura do seu colega de equipa, partindo para cima deste, acertando-lhe em cheio com uma bofetada. A situação continuou quente, com a dupla a trocar palavras bastante duras, antes de Robert Lewandowski e o treinador Hans-Dieter Flick intervirem e sanarem a situação.Com desentendimento ou não, certo é que poucas horas depois de as imagens terem sido divulgadas pelo 'Bild' o próprio Goretzka recorreu às redes sociais para desvalorizar a informação adiantada, partilhando duas fotos nas quais ironiza a suposta cena de pancadaria...