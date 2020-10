Boateng já deu as boas-vindas a Tiago Dantas

Jérôme Boateng utilizou na terça-feira a sua página na rede social Instagram para dar as boas-vindas às caras novas do Bayern Munique, num lote no qual entra o jovem português Tiago Dantas, que chegou aos bávaros já para lá do fecho do mercado, por empréstimo do Benfica. "Bem-vindos a Munique, rapazes", escreveu o internacional alemão, numa publicação na qual anexou uma foto onde surge precisamente o ex-jogador dos encarnados.





Em resposta, Tiago Dantas limitou-se a deixar um comentário "Danke bro" ("obrigado, irmão").