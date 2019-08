Bochum protesta jogo por duvidar de idade de jogador adversário

A 2. Bundesliga ainda agora começou, mas já tem um caso que promete dar muito que falar. Tudo porque o Bochum anunciou esta segunda-feira a sua intenção de protestar o encontro de sexta-feira com o Hamburgo, o qual perdeu por 1-0, devido a suspeitas quanto à idade do médio Bakery Jatta, que aparentemente não terá os 21 anos que anuncia, mas sim 23.O anúncio do protesto foi feito via Twitter pelo atual antepenúltimo colocado no segundo escalão do futebol alemão, numa decisão que surge na sequência de uma reportagem do 'Bild', que há duas semanas deu conta de algumas dúvidas quanto à identidade e à idade do jogador em causa. É que, segundo a reportagem, Jatta chegou à Alemanha em 2015 na condição de refugiado, sem que na altura se tenha obtido confirmação quanto aos dados com os quais estava se registou à chegada.De notar que esta é a segunda vez que a Federação Alemã de Futebol (DFB) recebe um protesto por causa destas dúvidas contra o Hamburgo, já que há duas semanas também o Nuremberga anunciou a decisão de protestar o encontro da temporada passada no qual Jatta atuou. Por agora, refira-se, a DFB anuncia apenas que está a investigar o caso, mantendo válida por enquanto a licença do jogador, mas o caso promete ainda dar muito que falar...