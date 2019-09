Borussia Dortmund anuncia um princípio de acordo para a renovação de Raphaël Guerreiro

O Borussia Dortmund, vice-campeão alemão, anunciou esta quinta-feira ter um princípio de acordo para renovar contrato com o internacional português Raphaël Guerreiro por mais três épocas, até junho de 2023.Através da rede social Twitter, o clube alemão divulgou uma citação do diretor desportivo, Michael Zorc, em que explica que têm surgido "conversas nas últimas semanas" e há "um princípio de acordo entre clube e jogador", garantido ter "bastante certeza" de que o mesmo será oficializado.O lateral esquerdo, de 25 anos, é internacional por 36 vezes por Portugal (dois golos), tendo-se sagrado campeão da Europa e vencedor da Liga das Nações, e cumpre a quarta temporada no Borussia, depois de ter chegado ao clube proveniente do Lorient, em 2016.Esta época, o jogador cumpriu dois jogos pelos alemães, tendo ao todo um total de 84 jogos e 15 golos pela formação de Dortmund, ao serviço da qual venceu uma Taça da Alemanha e uma Supertaça.