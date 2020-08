Borussia Dortmund goleia Altach no primeiro jogo da pré-temporada

O Borussia Dortmund derrotou esta quarta-feira os austríacos do Altach por 6-0, no primeiro jogo de preparação para a temporada 2020/2021, em que o internacional português Raphael Guerreiro jogou os segundos 45 minutos.





Com três golos em cada parte, os alemães contaram com a inspiração de Giovanni Reyna (13'), do suspeito do costume Erling Haaland (36' e 45'+1), Thorgan Hazard (75'), Emre Can (86') e de Julian Brandt (90')O próximo jogo de preparação do Borussia Dortmund está agendado para domingo às 15h frente ao Austria Vienna.