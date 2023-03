Borussia Dortmund volta atrás face às exibições de Raphaël Guerreiro e vai oferecer-lhe um novo contrato

Parecia um caso consumado que Raphaël Guerreiro estaria de saída do Borussia Dortmund no final da temporada, já que em junho termina contrato com o emblema que lidera a Bundesliga. Contudo, o histórico clube alemão voltou atrás e vai oferecer um novo vínculo ao internacional português, de acordo com o jornal 'Ruhr Nachrichten'. As boas exibições terão estado na base do novo veredito.A forma do lateral/ala tem sido diabólica nas últimas partidas: são dois golos e oito assistências nos últimos sete encontros oficiais. Frente ao Colónia, no sábado, Guerreiro, de 29 anos, fez um golo e duas assistências na goleada por 6-1.O esquerdino chegou ao clube em 2016, proveniente dos franceses do Lorient, e tem sido praticamente sempre titular em Dortmund.Sebastian Kehl, diretor desportivo do clube, assumiu o volta-face. "Há semanas já estava escrito que havia sido tomada uma decisão e que o 'Rapha' deveria deixar-nos. Não é assim, está em aberto. Estamos em negociações", assumiu o dirigente.