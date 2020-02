Borussia M'Gladbach goleia e 'recupera' quarto lugar da Bundesliga

O Borussia Mönchengladbach 'recuperou' este sábado o quarto lugar da Liga alemã ao vencer por 4-1 no terreno do Fortuna Düsseldorf, em jogo da 22.ª jornada da prova.

O Mönchengladbach, que durante a tarde perdeu temporariamente o quarto lugar para o Bayer Leverkusen, que venceu por 3-2 no terreno do União Berlim, adiantou-se no marcador aos 22 minutos, com um golo de Hofmann, mas a equipa da casa empatou ainda no primeiro tempo, por intermédio de Thommy (29').

Um bis de Stindt, que marcou aos 51 e 78 minutos, e um tento de Neuhaus, aos 82', selaram a goleada, que permitiu à equipa, que tem menos um jogo que os adversários mais próximos, somar 42 pontos, menos três que o Leipzig, que lidera à condição, depois de ter vencido este sábado o Werder Bremen, por 3-0.

O Leipzig comanda com dois pontos de vantagem sobre o Bayern Munique, que no domingo visita o Colónia.