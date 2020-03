Borussia M'Gladbach vai encher estádio com adeptos... de cartão

A Bundesliga está parada, assim deverá continuar nos próximos tempos, e caso volte em breve o mais certo é os primeiros jogos serem realizados à porta fechada. Preparando-se para essa possibilidade, o Borussia Mönchengladbach associou-se a uma iniciativa promovida pelo Fanprojekt Monchengladbach (FPMG) que deverá encher o seu estádio de adeptos... feitos de cartão.





Na prática, segundo este grupo, os adeptos (os reais...) terão a chance de encomendar uma figura feita em cartão (com a foto do seu rosto) a troco de 19 euros, que posteriormente será colocada no seu lugar habitual no estádio. A figura em cartão será posteriormente protegida por uma película de plástico, permitindo-lhe ficar em boas condições em caso de eventuais situações de mau tempo."Desta forma seremos o primeiro clube a voltar a dar um pouco de vida ao estádio, mesmo que os adeptos estejam em casa a ver o jogo. Não vamos ter nenhum lucro com isto e quando esta guerra acabar todos poderão levar para casa a sua figura como recordações por causa deste período complicado", explicou o FPMG no seu comunicado.De notar que as verbas garantidas por esta iniciativa permitirão por agora manter os sete postos de trabalho do grupo no seio do clube, sendo que uma parte da verba irá também ser doada para caridade.