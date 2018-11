Borussia Mönchengladbach apanha Bayern Munique no segundo lugar

O Borussia Mönchengladbach igualou este domingo o campeão Bayern Munique no segundo lugar do campeonato alemão, após vencer em casa o lanterna-vermelha Fortuna Dusseldorf por 3-0, na 10.ª jornada.O belga Thorgan Hazard foi a grande figura da partida, ao assinar um bis, aos 48 e 82 minutos, com o primeiro golo a acontecer na marcação de uma grande penalidade. Pelo meio, aos 67, Hofmann também assinou o nome na lista dos marcadores.Com este resultado, a equipa de Mönchengladbach apanhou o Bayern Munique no segundo posto, com 20 pontos, menos quatro do que o líder Borussia Dortmund.Após o empate caseiro do Bayern Munique com o Friburgo (1-1), o Werder Bremen também tinha a possibilidade de igualar os bávaros, mas acabou derrotado no campo do Mainz, por 2-1.Com o Mainz na frente por 2-0, o avançado peruano Claudio Pizarro reduziu a diferença, aos 78 minutos, e tornou-se no primeiro jogador da história da Bundesliga a marcar mais do que um golo com 40 anos de idade.