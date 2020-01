Borussia Mönchengladbach perde e falha assalto à liderança

O Borussia Mönchengladbach desperdiçou esta sexta-feira a possibilidade de se isolar na liderança da Liga alemã, ao perder por 2-0 na visita ao Schalke 04, na abertura da 18.ª jornada da prova.

O primeiro jogo da Bundesliga após a paragem de inverno foi resolvido com golos na segunda parte, por intermédio de Suat Serdar, aos 48 minutos, e do austríaco Michael Gregoritsch, aos 58.

Os mineiros subiram, provisoriamente, ao quarto lugar, com 33 pontos, os mesmos do Bayern Munique, terceiro colocado e que no domingo visita o Hertha, e mais três do que o Borussia Dortmund, que defronta o Augsburgo no sábado.

Já o Gladbach, que tem 35 pontos, pode perder o segundo posto para a formação de Munique e ficar ainda mais longe do líder Leipzig, que tem 37 e nesta ronda joga diante do União Berlim.