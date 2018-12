Borussia Mönchengladbach perde na visita ao Leizpzig

O Borussia Mönchengladbach atrasou-se este domingo na perseguição ao líder da liga alemã, ao perder por 2-0 na visita ao Leipzig, que subiu ao terceiro lugar da prova, em jogo da 13.ª jornada.Um bis de Timo Werner, que marcou aos três e 45+1 minutos, garantiu o triunfo do Leipzig e empurrou provisoriamente a equipa para o terceiro lugar, a um ponto do adversário de hoje, e a oito do líder, o Borussia Dortmund.O Mönchenglabach mantém-se no segundo lugar, com 26 pontos, a sete do Dortmund, que no sábado se impôs ao Friburgo por 2-0, mas ainda hoje pode ficar em igualdade pontual com o Eintracht caso a equipa de Frankfurt vença o Wolfsburgo.