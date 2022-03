Borussia Mönchengladbach vence duelo de 'aflitos' com Hertha Berlim

O Borussia Mönchengladbach ganhou este sábado em casa ao Hertha Berlim, por 2-0, na 26.ª jornada da Liga alemã, aproveitando os três pontos para se distanciar dos lugares de despromoção, onde se encontra o adversário.

O avançado francês Alassane Plea apontou o primeiro golo do jogo, aos 24, de penálti, e o defesa Matthias Glinter fechou as contas aos 59, com o Borussia Mönchengladbach a seguir agora no 13.º lugar com 30 pontos.

Por seu turno, o Hertha Berlim averbou a sua quinta derrota consecutiva na Bundesliga, e é o 17.º e antepenúltimo, com 23 pontos.

Horas antes, o líder Bayern Munique empatou (1-1) na visita ao Hoffenheim, que continua a surpreender na Liga alemã de futebol, com os bávaros a ficarem à espera do jogo de domingo do Borussia Dortmund, segundo classificado, que se pode aproximar do topo da tabela.

O Bayern Munique continua em primeiro, com 60 pontos, mas pode ver o mais direto perseguidor, o Borussia Dortmund, ficar mais perto, já que o vice-líder conta com 50 pontos, mas tem dois jogos a menos, um dos quais agendado para domingo, com o Arminia Bielefeld.

Já o Hoffenheim é quinto classificado, com 44 pontos, tendo sido ultrapassado pelo Friburgo, que tem os mesmos pontos, mas subiu ao quarto posto, após vencer o Wolfsburgo, colocando-se provisoriamente a um ponto do Bayer Leverkusen, terceiro, que recebe o Colónia no domingo.

O Friburgo, que, tal como o Hoffenheim, também tem feito uma liga acima das expectativas, bateu em casa o Wolfsburgo, por 3-2, com o italiano Vicenzo Grifo a bisar aos 7 e aos 44 minutos para a formação anfitriã, com Kruse (52) e Arnold (84) a igualarem o marcador, antes de Nico Schlotterbeck fixar o resultado, aos 87.

O Union Berlim (sétimo com 38 pontos) e o Estugarda (16.º com 23) empataram a uma bola, com golos do nigeriano Taiwo Awoniyi (41) e Kaladzik (90), respetivamente.

O português Tiago Tomás foi titular no Estugarda, tendo sido substituído aos 59 minutos pelo belga Orel Mangala.

A partida Augsburgo-Mainz, que também estava agendada para hoje, foi adiada, devido a um surto de covid-19 na equipa visitante.