Borussia Monchengladbach ainda não venceu desde que Marco Rose foi anunciado no Dortmund No arranque da 25.ª jornada, mais um desaire, agora por 3-1 diante do Augsburgo





• Foto: Twitter @FCA_World