Bruma faz assistência na vitória do Leipzig

O Leipzig subiu este sábado ao terceiro lugar da liga alemã, com um triunfo no terreno do Hertha Berlim, por 3-0, com o internacional português Bruma em destaque num dos golos dos forasteiros, na 10.ª jornada.Na capital germânica, o extremo foi titular na formação do Leipzig e fez a assistência no segundo tento da equipa, marcado por Timo Werner, aos 53 minutos, naquele que foi o bis do avançado germânico, que tinha aberto o marcador aos logo aos sete.O brasileiro Cunha fechou a contagem, aos 75 minutos, e confirmou a primeira derrota caseira do Hertha Berlim nesta edição da Bundesliga.O Leipzig subiu ao terceiro lugar, com 19 pontos, menos um que o Bayern Munique, que empatou na receção ao Friburgo (1-1), e menos cinco que o Borussia Dortmund, que reforçou a liderança com uma vitória no campo do Wolfsburgo (1-0).