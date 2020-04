Bruno Labbadia é o novo treinador do Hertha de Berlim

O futebol continua parado, mas há quem não tenha tempo a perder. Bruno Labbadia foi, esta quinta-feira, anunciado como o novo treinador do Hertha de Berlim. A informação foi avançada pelo emblema alemão, através das redes sociais.





Bruno #Labbadia wird neuer Cheftrainer von Hertha BSC. Alle Informationen zum vorgezogenen Wechsel auf der Trainerbank: https://t.co/cekypBehaV#hahohe pic.twitter.com/SJ0V5qbJEK — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 9, 2020

O antigo treinador do Wolfsburgo, de 54 anos, sucede assim a Alexander Nouri, que orientou a equipa alemã desde a demissão de Jürgen Klinsmann."Antes de tudo, gostaria de agradecer a Alex Nouri, Markus Feldhoff e Werner Leuthard pela disponibilidade e apoio que sempre demonstraram para com a equipa após a demissão de Jürgen Klinsmann. Ficou desde cedo claro que queríamos preencher a posição de treinador no verão. Devido à situação atual do novo coronavírus e à interrupção do campeonato, decidimos aproveitar esta oportunidade para preparar a equipa para as próximas semanas que aí vêm, com a possibilidade de se continuar a temporada", afirmou o diretor-geral Michael Preetz, em declarações ao site oficial do emblema alemão.