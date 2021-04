Bundesliga coloca 36 equipas em quarentena até ao final da época

A Bundesliga informou esta quinta-feira que as equipas dos dois principais campeonatos da Alemanha serão colocadas em quarentena até ao final da época. A ideia é minimizar o risco de contágios pela covid-19, "como foi feito na parte final da época passada".



"Vai desenrolar-se em duas fases. Numa primeira, as pessoas que são normalmente estão no programa de testes PCR, incluindo equipa profissional, técnicos e outros responsáveis, devem ficar em ambiente domiciliário ou nas instalações de treino/estádio a partir do dia 3 de maio", escreve a liga alemã, em comunicado.



Depois, vem a segunda fase. "A partir de 12 de maio, o referido grupo de pessoas dos 36 clubes entra em 'estágio de quarentena' depois de terem um teste PCR negativo com não mais de 24 horas de antecedência", esclarece, ainda a Bundesliga.



A quarentena "é obrigatória até ao último jogo de cada clube (22/23 de maio)".



A Liga explica que o objetivo é garantir que os jogos que faltam são disputados em segurança e sem adiamentos, por causa do Europeu, que se realiza pouco depois do final da época: "É da responsabilidade dos clubes garantir que os jogadores, treinadores e membros do staff não contactem com ninguém durante aquele período de tempo."