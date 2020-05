Bundesliga presta homenagem às vítimas com minuto de silêncio

A Bundesliga vai prestar homenagem às vítimas do novo coronavírus com um minuto de silêncio a anteceder os jogos do fim de semana, que acresce aos restantes 90 nos estádios vazios, foi anunciado esta quinta-feira.

"O futebol profissional alemão gostaria de expressar o seu pesar nas duas próximas jornadas do campeonato", disse o presidente da Liga, Christian Seifert, acrescentando que todas as equipas vão usar uma braçadeira negra e observar um momento de meditação antes do início do jogo.

As autoridades alemãs autorizaram o regresso dos campeonatos profissionais no último fim de semana, com jogos à porta fechada e severas medidas sanitárias, mas a Bundesliga foi criticada pela falta de homenagem às vítimas da covid-19.

O campeonato alemão, interrompido em março, devido à pandemia do novo coronavírus, foi o primeiro dos ditos grandes europeus a retomar, apesar do país ainda se encontrar no combate à infeção, que já provocou mais de 8.000 mortos.

Os plantéis das equipas, sujeitos a fortes medidas de proteção até ao final da temporada, são testados à covid-19 duas vezes por semana e se tudo correr bem, sem nenhum foco de contaminação a obrigar a nova interrupção, a Liga pretende jogar as últimas oito jornadas até ao final de junho.

O campeão Bayern Munique lidera a classificação, com 58 pontos, com quatro de vantagem sobre o Borussia Dortmund (2.º, com 54) e seis sobre o Borussia Mönchengladbach (3.º, com 52).

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.