Cancelo: «Para mim, Mbappé é um dos melhores do Mundo, senão o melhor»

João Cancelo analisou o triunfo do Bayern Munique sobre o Paris Saint-Germain, em França, por 1-0, na estreia pelos bávaros na Liga dos Campeões. O internacional português deixou elogios a Mbappé e ao desempenho da equipa alemã."Ele dá muita velocidade ao jogo. É um jogador muito perigoso. É normal um jogador como ele, com o talento que ele tem, mudar um jogo. Para mim é dos melhores do Mundo, senão o melhor. É assim. Temos uma grande equipa. Controlámos o jogo quase todo. Como equipa fomos melhores e merecemos a vitória", referiu em declarações à Eleven Sports.O jogador emprestado pelo Manchester City ao Bayern abordou uma hipótese de "representar um grande clube que não podia recusar". "Receberam-me muito bem, sinto-me bem aqui. Hoje foi um grande resultado frente a uma grande equipa, com muito talento individual. Esperamos que a segunda volta corra bem também para seguirmos em frente na competição", garantiu Cancelo.