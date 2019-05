Carlos Mané tenta subir à Bundesliga

O Union Berlin de Carlos Mané vai tentar subir hoje à Bundesliga, necessitando para isso de ultrapassar o Estugarda de Emiliano Insúa na segunda mão do playoff. Terceiro classificado da segunda divisão, o conjunto do português parte em ligeira vantagem sobre o 16º colocado do escalão principal, dado ter empatado (2-2) fora na primeira mão.

A lotação do An der Alten Försterei (21.717 espectadores), em Berlim, está esgotada, sendo esse outro fator que joga a favor do Union, que só perdeu um dos últimos 24 jogos em casa para a liga. Cedido pelo Sporting até ao final da época, Carlos Mané não atua desde 20 de abril, tendo falhado os últimos cinco jogos. Totaliza oito desafios e zero golos. "A nossa tarefa não ficou mais fácil. A única forma de conseguirmos ganhar é fazendo uma grande exibição", avisa Urs Fischer, treinador do clube da capital germânica.