«Carros, roupa... o importante era ser caro»: craques atacam superficialidade no futebol

Benedikt Höwedes e Andre Schürrle foram campeões mundiais pela Alemanha em 2014, tendo terminado a carreira no final da época passada, com 32 e 30 anos, respetivamente. Agora em entrevista à revista da federação germânica, os dois ex-futebolistas criticam a superficialidade vivida no futebol, dando exemplos do que viveram e presenciaram nos balneários.





Höwedes assumiu que com o seu primeiro grande salário comprou um carro, mas que rapidamente percebeu que aquele não era o caminho que queria seguir."Percebi que não sou assim. Simplesmente não tinha qualquer prazer naquilo. É perigoso quando tentas ser aquilo que não és", afirmou Höwedes."Tinha que ir sempre com roupa cara, um casaco de pele, uma camisa... o importante era ter sido caro", acrescentou Schürrle. "Era assim que entravamos no balneário."Percebo cada vez menos como estas coisas inúteis já foram importantes para mim", admitiu.