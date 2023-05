Christoph Daum luta contra cancro no pulmão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Christoph Daum encontra-se em Nova Iorque a fazer um tratamento intensivo na luta contra um cancro no pulmão que descobriu o ano passado, segundo avança a televisão RTL.O antigo técnico germânico, de 69 anos, campeão pelo Estugarda em 1992, revelou que agora tem um novo adversário na vida."Tive de lutar outra vez. Eu sempre tive um adversário ou um inimigo. No próximo jogo tinha de vencer o adversário, só que agora tenho o adversário no meu corpo", vincou Daum que teve a seleção da Roménia, em 2018, como última equipa treinada.