Claudio Pizarro publicou foto das férias e meteu-se em sarilho

Claudio Pizarro quis partilhar com os seguidores das redes sociais um pouco das suas férias na Tailândia mas o que até começou por ser uma boa intenção acabou num caso. Numa das imagens divulgadas, o jogador aparece com uma cerveja na mão, o que desagradou ao Werder Bremen.



Frank Baumann, diretor desportivo do clube alemão, considerou que a "fotografia é infeliz". A reprimenda foi também dada pelo treinador.





Ver esta publicação no Instagram Recargando baterías, 2020 allá vamos!! #energiasolar #phiphizarro Uma publicação partilhada por CP14 (@claupiza14) a 29 de Dez, 2019 às 9:45 PST

Florian Kohfeldtm já veio dizer que vai falar com Pizarro. "Ir de férias, apanhar sol e relaxar um pouco não tem nada de mal. Nem me parece que uma cerveja seja problema mas é preciso ter em conta que se está a passar uma mensagem que está longe de ser a ideal, sobretudo para os jovens jogadores", referiu.Antes da partida para férias, o técnico tinha advertido o plantel sobre os cuidados a manter. "Cada jogador está obrigado a fazer tudo pelo seu corpo. Todos devem ser muito profissionais", alertou Florian Kohfeldtm.