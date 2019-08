Clube alemão despede capitão por ligações a grupo de extrema-direita

O Chemnitzer FC, clube da terceira divisão alemã, despediu o capitão de equipa por este ser simpatizante de um grupo de extrema-direita.





Em comunicado, o emblema germânico justifica a decisão com o facto de Daniel Frahn, avançado de 32 anos, ter convivido com elementos do grupo Kaotic Chemnitz nas bancadas, o que causou "grandes danos ao clube"."Há tolerância zero para este comportamento", pode ler-se na nota, onde o Chemnitzer acrescenta: "Daniel Frahn, não há espaço para ti no Chemnitzer FC".