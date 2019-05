Colónia anuncia Achim Beierlorzer como treinador para a próxima época

O Colónia, clube que recentemente confirmou o regresso ao primeiro escalão do futebol alemão, anunciou esta segunda feira que Achim Beierlorzer, de 51 anos, vai ser o técnico da equipa na próxima temporada.No seu site oficial, o Colónia revelou que Beierlorzer, que passou as duas últimas épocas no Jahn Regensburg, do segundo escalão, assinou um contrato até 2021, e vai ser o responsável máximo da equipa no regresso à Bundesliga, após um ano de ausência.Achim Beierlorzer, que só iniciou a sua carreira de treinador em 2014, vai suceder a André Pawlak, que estava interinamente no comando do Colónia, após a saída de Markus Anfang a meio da temporada.