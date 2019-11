Colónia despede Achim Beierlorzer

O Colónia anunciou este sábado o despedimento do técnico Achim Beierlorzer, um dia depois do desaire caseiro (2-1) com o Hoffenheim, que deixou o emblema no penúltimo lugar do campeonato alemão.

Beierlorzer, de 51 anos, chegou ao Colónia no início da temporada e abandona o clube depois ter alcançado apenas duas vitórias em 13 jogos, em todas as competições, tendo sido eliminado da Taça da Alemanha por uma equipa do quarto escalão.

"Lamentamos ter que tomar esta decisão, já que consideramos Achim Beierlorzer um excelente treinador. Contudo, infelizmente os resultados não foram os esperados", disse o diretor desportivo do Colónia, Frank Aehlig.

O comando técnico do clube vai ser ocupado interinamente pela dupla Andre Pawlak e Manfred Schmid.