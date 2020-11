Colónia empata em Bremen e continua sem vencer na Bundesliga

O Colónia empatou esta sexta-feira a um golo na deslocação ao estádio do Werder Bremen, no encontro de abertura da sétima jornada da primeira liga alemã de futebol, mantendo-se em zona de despromoção e ainda sem qualquer vitória.

O tento que parecia ser suficiente para os visitantes garantirem o primeiro triunfo na prova nasceu na sequência de um livre para o interior da grande área, com o defesa central Niklas Moisander a ser infeliz e a introduzir a bola na própria baliza, aos 67 minutos.

Contudo, a oito minutos do 90, Leonardo Bittencourt, de grande penalidade, empatou e fixou o resultado final, que dá continuidade ao bom momento do Werder Bremen, de seis jogos consecutivos sem perder e consequente sétimo posto, com 10 pontos. O Colónia é 16.º, com apenas três.