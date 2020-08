Coman e um possível regresso ao Paris SG: «É impossível enquanto Neymar continuar...»

O extremo francês Kingsley Coman, do Bayern Munique, abordou esta segunda-feira, em entrevista ao 'Telefoot', um possível regresso ao Paris Saint-Germain, clube que representou durante grande parte da sua formação enquanto jogador. Para o francês, a capital francesa não estará nos seus planos enquanto "Neymar continuar" no ataque dos parisienses.

"É impossível enquanto Neymar continuar no lado esquerdo [do ataque do Paris Saint-Germain]. Não, é praticamente impossível. Paris [SG] não está nos meus planos", começou por referir o autor do único golo na final da Champions, entre bávaros e parisienses, no Estádio da Luz.

"Eu tenho entre 8 a 10 anos no mais alto nível, por isso não posso fechar nenhuma porta. Na minha cabeça, existem ainda várias memórias da minha infância. Poucas são boas, mas prefiro manter as melhores durante o tempo que estive no PSG. O PSG será sempre o meu clube preferido. Mas, para mim, tomei a decisão certa quando decidi sair e muito provavelmente se não o tivesse feito nunca teria conquistado a Liga dos Campeões", apontou.