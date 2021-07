Começa já amanhã

Eis que, a conta-gotas, vão começando os campeonatos nacionais e, já na sexta-feira, começamos a ter ação na Alemanha, com a Bundesliga 2 e logo com um clube clássico alemão: o Schalke 04.





A ex-equipa do português Gonçalo Paciência teve uma época para esquecer e não se conseguiu manter no escalão principal do futebol alemão. Paciência voltou esta época ao Eintracht Frankfurt, que o tinha emprestado ao Schalke.Será então uma época de recuperação para o grande rival do Dortmund, que terá como grande objetivo voltar à Bundesliga 1 já na próxima época. Para o conseguir, nada melhor que começar a época em grande e com uma vitória no primeiro jogo, frente ao Hamburgo. Porém, a competitividade das segundas divisões é famosa, pelo que não será uma época nada fácil.No fundo, temos é o regresso dos campeonatos e só isso já deverá ser um motivo de alegria. E nada melhor que começar com um jogo da casa. O Schalke 04 vs Hamburgo.